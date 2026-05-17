Sul tappeto rosso di Cannes, Monica Bellucci si è lasciata andare a alcune parole su Tim Burton, affermando che ciò che hanno vissuto insieme non finirà mai. L’attrice, nota per la sua presenza elegante e il suo ruolo di riferimento nel mondo dello spettacolo, ha scelto di parlare pubblicamente di questa relazione, lasciando trasparire emozioni e ricordi legati al passato. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra i presenti e tra i media, che hanno seguito con interesse il suo intervento.

Sul tappeto rosso di Cannes, dove da sempre sfila come icona di bellezza assoluta, Monica Bellucci ha deciso di condividere alcune considerazioni personali. L’attrice umbra, protagonista del Festival di Cannes 2026 con due film in programma, ha concesso un’intervista profonda e toccante, in cui affronta senza filtri alcuni dei temi più delicati della sua vita: la fine della relazione con Tim Burton, il rapporto con l’età che avanza, l’orgoglio per le figlie Deva e Léonie. Sulla sua attuale situazione sentimentale, Bellucci ha preferito non sbilanciarsi: “ A questa età, sento di avere diritto alla privacy “. Una dichiarazione netta, quasi una linea di confine tra ciò che è disposta a condividere e ciò che invece appartiene solo a lei. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Monica Bellucci rompe il silenzio su Tim Burton: “Quello che abbiamo avuto non finirà mai”

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Monica Bellucci rompe il silenzio su Tim Burton, poi parla delle figlie Deva vola ed è bellissimo,

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