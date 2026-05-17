Mondiale Superbike brutto incidente per Danilo Petrucci
Durante la prima gara del Mondiale Superbike sul circuito di Most, in Repubblica Ceca, il pilota ternano ha avuto un grave incidente. Nei primi giri, ha perso il controllo della moto e si è cappottato, finendo fuori pista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e l’ambulanza, che hanno portato il pilota in ospedale per accertamenti. La gara è stata temporaneamente sospesa, poi ripresa dopo la rimozione del veicolo incidentato.
Brutto incidente per il pilota ternano Danilo Petrucci nel corso di Gara 1 del Mondiale Superbike sul circuito di Most, in Repubblica Ceca. Il centauro della Bmw è stato protagonista di una violenta caduta nel primo giro, all’ingresso della Curva 13, uno dei punti più veloci del tracciato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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