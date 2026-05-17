Mondiale Superbike brutto incidente per Danilo Petrucci

Durante la prima gara del Mondiale Superbike sul circuito di Most, in Repubblica Ceca, il pilota ternano ha avuto un grave incidente. Nei primi giri, ha perso il controllo della moto e si è cappottato, finendo fuori pista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e l’ambulanza, che hanno portato il pilota in ospedale per accertamenti. La gara è stata temporaneamente sospesa, poi ripresa dopo la rimozione del veicolo incidentato.

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