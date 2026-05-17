In Molise, si registra un aumento preoccupante dell’esodo giovanile e una crisi silenziosa che coinvolge diversi settori. Il tasso di depressione tra la popolazione locale è tre volte superiore alla media nazionale. La carenza di servizi sanitari di base rappresenta un problema concreto per i giovani che vivono nella regione, costretti a cercare assistenza altrove. La situazione ha attirato l’attenzione di esperti e rappresentanti locali, che sollevano interrogativi sulle cause di questa emergenza.

? Domande chiave Perché il tasso di depressione in Molise è tre volte la media nazionale?. Come fanno i giovani a gestire la mancanza di servizi sanitari essenziali?. Cosa spinge migliaia di laureati ad abbandonare definitivamente il territorio molisano?. Chi sta cercando di trasformare la resistenza culturale in sviluppo concreto?.? In Breve Tasso depressivo al 15% contro il 5,8% nazionale e carenza posti letto neuropsichiatria.. Perdita di 500mila residenti tra 25 e 34 anni negli ultimi vent'anni.. Retribuzione media mensile di 1.468 euro contro i 1.654 euro della media nazionale.. Associazione APS Molis promuove il contest fotografico Molistantanee per contrastare il declino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, l’allarme di Neri: tra esodo dei giovani e crisi silenziosa

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