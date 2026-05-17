Modric Mbappé Maldini Osimhen quando il campione si fa la maschera
Il centrocampista croato del Milan ha subito una frattura dello zigomo e ha deciso di indossare una maschera protettiva per poter tornare in campo contro il Genoa. La maschera è stata realizzata appositamente per proteggerlo durante la partita. Tra gli altri campioni che utilizzano dispositivi simili ci sono alcuni nomi noti nel mondo del calcio, ma questa volta si tratta di una soluzione specifica per il suo infortunio. La scelta di indossare la maschera ha consentito al giocatore di continuare a partecipare alle competizioni.
A meno di tre settimane dopo il brutto scontro con Locatelli e l'operazione per ridurre la frattura dello zigomo, Luka Modric è pronto a tornare in campo contro il Genoa grazie a una mascherina protettiva. Il croato è l'ultimo di una lunga serie di grandi calciatori che hanno indossato un dispositivo di protezione: ecco i casi più famosi. Durante gli Europei 2024, il centravanti della Francia rimedia una frattura composta del setto nasale all'esordio contro l'Austria. Nel 2022, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali, si frattura il naso ed è costretto a giocare tutta la competizione con la mascherina. Sempre nel 2022, durante la partita di Champions League tra Tottenham e Marsiglia, il coreano si frattura l'orbita oculare sinistra, ma riesce comunque a disputare i Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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