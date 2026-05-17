Modric Mbappé Maldini Osimhen quando il campione si fa la maschera

Il centrocampista croato del Milan ha subito una frattura dello zigomo e ha deciso di indossare una maschera protettiva per poter tornare in campo contro il Genoa. La maschera è stata realizzata appositamente per proteggerlo durante la partita. Tra gli altri campioni che utilizzano dispositivi simili ci sono alcuni nomi noti nel mondo del calcio, ma questa volta si tratta di una soluzione specifica per il suo infortunio. La scelta di indossare la maschera ha consentito al giocatore di continuare a partecipare alle competizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui