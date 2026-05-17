Modena Signorelli | Mi sono reso conto del rischio ma gesto doveroso

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passante è intervenuto ieri nel centro di Modena per bloccare un uomo che, con l’auto, aveva investito un gruppo di persone. La persona ha dichiarato di aver compreso il rischio e il pericolo che correva, ma ha considerato il suo gesto come un dovere. L’incidente ha coinvolto un veicolo che ha investito dei pedoni, portando all’intervento immediato di un testimone che ha fermato l’automobilista. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità.

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(LaPresse) “Mi sono reso conto del rischio, del pericolo che ho corso, ma era un gesto doveroso”. Lo ha detto Luca Signorelli, il passante che ieri, per primo è intervenuto per bloccare Salim El Koudri, dopo che con l’auto aveva falciato la folla in centro a Modena. Lasciando l’ospedale di Baggiovara, dove ha incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Signorelli ha ripercorso quanto accaduto. “Quella scena sembrava Beirut, Gaza – ha raccontato – ho visto persone girarsi dall’altra parte perché aveva paura, ma a volte bisogna rispondere. In quel momento là non pensi: agisci”. “Ho fatto vedere che l’Italia non è morta e probabilmente lo rifarei – ha aggiunto – Dopo averlo fermato non ci siamo detti granché, blaterava qualcosa, parlava in italiano, sì, si sentiva un accento straniero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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