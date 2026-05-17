Modena Salvini vuole togliere il permesso di soggiorno a chi delinque ma Tajiani replica | L'autore è cittadino italiano

Nel dibattito politico seguito all'incidente di Modena, il ministro dell’interno ha annunciato una proposta per revocare il permesso di soggiorno a chi commette reati, sottolineando la necessità di azioni più severe. Tuttavia, il vicepresidente del Consiglio ha precisato che l’indagato coinvolto nel caso è nato in Italia, a Bergamo, e che la questione riguarda un cittadino italiano, non un immigrato. La discussione si è concentrata sulle misure da adottare e sui limiti delle espulsioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui