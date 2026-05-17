Modena Salvini vuole togliere il permesso di soggiorno a chi delinque ma Tajiani replica | L'autore è cittadino italiano
Nel dibattito politico seguito all'incidente di Modena, il ministro dell’interno ha annunciato una proposta per revocare il permesso di soggiorno a chi commette reati, sottolineando la necessità di azioni più severe. Tuttavia, il vicepresidente del Consiglio ha precisato che l’indagato coinvolto nel caso è nato in Italia, a Bergamo, e che la questione riguarda un cittadino italiano, non un immigrato. La discussione si è concentrata sulle misure da adottare e sui limiti delle espulsioni.
Scontro nel governo dopo il dramma di Modena: Salvini invoca la linea dura con espulsioni e revoca del permesso, ma Tajani smorza l'affondo chiarendo che l'indagato è nato a Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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