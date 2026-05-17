Il presidente della Provincia di Modena ha dichiarato che la comunità si mostra unita in un momento difficile. Ha affermato che la situazione attuale è molto delicata e che l'obiettivo principale è essere vicini a chi è rimasto ferito. Aggiungendo che sono presenti sul posto per offrire supporto alle persone coinvolte. La dichiarazione è stata resa durante una visita sul luogo dell’incidente, in cui si sono verificati ferimenti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze precise.

“La situazione è molto delicata. Oggi siamo qua perché vogliamo stare vicini alle persone che sono rimaste ferite. Le istituzioni sono qui per dimostrare la loro vicinanza. È chiaro che c’è preoccupazione, c’è la necessità di interrogarsi su quello che è successo, abbiamo veramente il bisogno che la comunità sia coesa. In un momento di emergenza il rischio di farsi prendere dalla paura è grande. Ma la comunità di Modena è coesa. Il nostro ringraziamento va ai sanitari, alle forze dell’ordine e all’organizzazione di Modena e della sua provincia. E il nostro ringraziamento va anche ai cittadini che hanno dimostrato un grandissimo coraggio nel fermare questa persona”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, presidente Provincia Braglia: "La comunità è coesa"

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