A Modena, sono stati sequestrati dispositivi elettronici durante un'operazione che coinvolge Salim El Koudri. Le prime analisi di questi dispositivi non hanno evidenziato materiali riconducibili a radicalizzazione islamica o a contatti con ambienti jihadisti. Tra i contenuti analizzati, si è notato che alcuni post di natura sessuale sono scomparsi dai social dell'indagato. Finora, non sono stati trovati elementi che collegano direttamente El Koudri a fenomeni di estremismo o terrorismo.

Le prime analisi sui dispositivi sequestrati a Salim El Koudri non hanno rilevato alcun elemento riconducibile a radicalizzazione islamica o contatti con ambienti jihadisti. Anche i post rimossi da Meta prima dell’attentato non avevano contenuto estremista, ma erano di natura sessuale o comunque in violazione delle policy della piattaforma. Questo elemento ridimensiona fortemente la pista terroristica.Ieri sera, durante l’interrogatorio, il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Difeso dall’avvocato d’ufficio Francesco Cottafava, El Koudri è indagato per strage e lesioni aggravate. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47762756 Il fermo verrà sottoposto a convalida nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Modena, "post di natura sessuale": cosa è sparito dai social di El Koudri

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