Stamattina a Modena si sono verificati due episodi violenti che hanno coinvolto alcune persone ferite. La presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica si sono recati sul luogo per visitare i feriti e portare solidarietà. Sono stati ringraziati i medici e un passante che ha aiutato le persone coinvolte, affermando di aver dimostrato che l’Italia c’è. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le dinamiche e le responsabilità degli incidenti.

Lo Stato risponde unito e compatto all’orrore che ha sconvolto Modena (e non solo). Questa mattina, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni sono arrivati insieme all’ Ospedale Baggiovara della città, per portare la vicinanza del Paese tutto ai feriti più gravi, falciati dall’auto di Salim El Koudri. Ad accoglierli, tra i presenti, l’applauso e i tanti «grazie» rivolti dai presenti, in un clima di profonda e comprensibile tensione emotiva. Modena, Mattarella e Meloni visitano i feriti falciati dall’auto di El Koudri. Durante la visita, durata circa venti minuti, i vertici della Repubblica hanno voluto incontrare l’équipe medica e il personale sanitario che sta lottando per salvare le vite delle vittime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Modena, Meloni e Mattarella dai feriti: solidarietà a loro e grazie a medici e passante eroe, che dice: ho dimostrato che l’Italia c’è

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Modena, Meloni annulla la visita a Cipro e sarà dai feriti con Mattarella

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