Modena Mattarella e Meloni negli ospedali dei feriti Nel centrodestra torna tensione su cittadinanza

Dopo i recenti fatti avvenuti a Modena, il presidente della Repubblica ha visitato alcuni ospedali per incontrare i feriti. La stessa giornata ha visto anche il presidente del Consiglio recarsi sul posto, mentre i leader del centrodestra sono tornati a discutere sulla questione della cittadinanza. Le visite ufficiali sono state accompagnate da dichiarazioni e scambi di opinioni tra i rappresentanti politici, in un clima di tensione crescente. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

(Adnkronos) – Doppia trasferta dopo i drammatici fatti di Modena, per il capo dello Stato, Sergio Mattarella e per la premier Giorgia Meloni, che sono stati prima nel comune emiliano e poi a Bologna, negli ospedali dove sono ricoverati i feriti investiti dal 31enne Salim El Koudri, accusato di strage. Mattarella e Meloni, dopo l'atterraggio a Bologna, si sono salutati in pista, scambiando alcune parole. Poi il presidente della Repubblica e la premier, che in mattinata aveva annullato il bilaterale a Cipro per rientrare d'urgenza in Italia, si sono recati con le auto di servizio, presso l'ospedale civile di Baggiovara, dove si sono intrattenuti con l'equipe di medici che ha in cura le vittime. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Modena, Mattarella e Meloni visitano i feriti negli ospedali di Baggiovara e Bologna

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