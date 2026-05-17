Modena Matone | Avere problemi psichiatrici non esclude il terrorismo
A Modena si discute sulla vicenda criminale che ha coinvolto una persona con problemi psichiatrici. Un rappresentante ha affermato che avere difficoltà mentali non impedisce di essere radicalizzati e di commettere atti terroristici. La notizia ha suscitato reazioni e interpretazioni diverse tra gli esperti e le autorità, senza ancora una posizione ufficiale condivisa. La vicenda ha acceso un dibattito sulla relazione tra salute mentale e radicalizzazione, senza che siano state fornite ulteriori specifiche sui dettagli del caso.
"Sento da più partI interpretazionI diverse sulla vicenda criminale che ha sconvolto Modena. Io dico soltanto che avere delle problematiche psichiatriche non esclude l'essersi radicalizzati e diventare un terrorista islamico. Per giunta ben inserito in Italia". Lo afferma in una nota il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone. Secondo gli accertamenti eseguiti Salim El Koudri, il 31enne che ha lanciato un'auto a tutta velocità contro la folla sabato pomeriggio, è stato in cura per almeno due anni a causa di un disturbo paranoie. L'uomo non risulta essere pregiudicato né avere avuto contatti con organizzazioni terroristiche. Le... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sullo stesso argomento
Salim El Koudri, chi è il 31enne che ha travolto i passanti a Modena: «Aveva problemi psichiatrici»Si chiama Salim El Koudri l’uomo che nel pomeriggio di sabato ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro i passanti nel centro di Modena.
Piantedosi esclude il terrorismo: “Dietro la strage un evidente disagio psichiatrico”Il giorno dopo il drammatico investimento che ha sconvolto il centro storico di Modena, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della...