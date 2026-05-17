Modena la notizia peggiore è arrivata | bilancio tragico

A Modena si è diffusa una notizia molto grave: un incidente in centro città ha provocato una morte. La persona coinvolta, identificata come Luca Signorelli, ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione dell’intera comunità. La notizia ha suscitato grande cordoglio e sconcerto tra i residenti, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto. La tragedia ha portato alla luce le conseguenze di un episodio che ha segnato profondamente la città.

Il gesto di Luca Signorelli è diventato il simbolo della reazione di Modena dopo il drammatico investimento in centro. A raccontarlo è stato il sindaco Massimo Mezzetti, che in serata ha voluto chiamarlo personalmente. “Ieri sera, mentre rientravo a casa ho voluto telefonare a Luca Signorelli. Nonostante l’ora tarda mi ha risposto e l’ho ringraziato dal profondo del cuore per il suo gesto del pomeriggio”, ha spiegato il primo cittadino. Signorelli è stato il primo a intervenire contro Salim El Koudri, l’uomo che, dopo aver travolto diversi passanti con una Citroen C3, è sceso dall’auto armato di coltello. “È stato il primo a gettarsi sul criminale che era appena uscito dall’auto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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