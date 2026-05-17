A Modena si è diffusa una notizia tragica riguardante un incidente avvenuto nel centro cittadino. Un uomo ha subito un investimento che ha portato a un bilancio grave. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i residenti e le autorità locali. Il fatto si è verificato in un’area molto frequentata, e le dinamiche sono ancora oggetto di indagini. La vicenda ha coinvolto anche un gesto di Luca Signorelli, il quale è diventato un simbolo della reazione collettiva.

Il gesto di Luca Signorelli è diventato il simbolo della reazione di Modena dopo il drammatico investimento in centro. A raccontarlo è stato il sindaco Massimo Mezzetti, che in serata ha voluto chiamarlo personalmente. “Ieri sera, mentre rientravo a casa ho voluto telefonare a Luca Signorelli. Nonostante l’ora tarda mi ha risposto e l’ho ringraziato dal profondo del cuore per il suo gesto del pomeriggio”, ha spiegato il primo cittadino. Signorelli è stato il primo a intervenire contro Salim El Koudri, l’uomo che, dopo aver travolto diversi passanti con una Citroen C3, è sceso dall’auto armato di coltello. “È stato il primo a gettarsi sul criminale che era appena uscito dall’auto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Modena, la notizia peggiore è arrivata: bilancio tragico

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