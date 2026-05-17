A Baggiovara, la direttrice di ortopedia e traumatologia ha riferito ai giornalisti sulle condizioni dei pazienti ricoverati dopo l’incidente avvenuto ieri, quando sono stati investiti da un uomo. La stessa ha spiegato che sono stati eseguiti interventi di damage control su alcuni di loro. La situazione dei feriti resta sotto osservazione, mentre proseguono le valutazioni mediche e le operazioni di emergenza. Nessuna altra informazione è stata fornita in merito alle dinamiche dell’incidente o alle condizioni specifiche dei pazienti.

La direttrice di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Baggiovara, Cristina Zapparoli, ha parlato con i cronisti delle condizioni dei feriti ricoverati dopo esser stati falciati ieri da Salim El Koudri. “Da quando siamo stati attivati ieri è stato fatto semplicemente un damage control, cioè interventi di salvataggio della vita sui pazienti. Ringraziamo Bologna che ci ha aiutato prendendo due pazienti” ha poi aggiunto la dottoressa. Modena, de Pascale: "Polemiche? Odio chi in tragedie scarica colpe su altri" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, la direttrice di ortopedia di Baggiovara: "Sui pazienti interventi di damage control"

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