Modena in cinquemila abbracciano le vittime | Uniti nella paura
A Modena, circa cinquemila persone si sono riunite per abbracciare le vittime di un episodio recente, un gesto che ha raccolto molte emozioni. Durante l'incontro, un rappresentante ha detto che condividere il dolore aiuta ad affrontarlo e ha ricordato che ieri si è vissuto un momento difficile per la comunità. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la presenza di molti cittadini che hanno voluto mostrare solidarietà.
Modena, 17 mag. (askanews) – “Ritrovarci insieme è importante perché le paure si combattono insieme. Ieri è stato uno dei momenti che non si vorrebbe mai vivere”. Lo ha detto il sindaco di Modena Massimo Mezzetti dal palco di piazza Grande, dove domenica sera circa cinquemila persone hanno risposto all’appello a ritrovarsi davanti al municipio per stringersi alle vittime e alle loro famiglie. “Ringrazio il presidente Mattarella che è voluto venire a Modena, la presidente Meloni e il ministro Piantedosi”, ha proseguito il sindaco. “Hanno visto un sistema di istituzioni coeso e uno straordinario sistema sanitario. E non posso dimenticare i cittadini: da quelli che hanno avuto il coraggio di intervenire sull’autore del gesto a quelli che hanno prestato le prime cure. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sullo stesso argomento
L’Unione delle Comunità Islamiche: "Preghiamo per le vittime, Modena resti unita"La ferita inferta al cuore di Modena ha scosso profondamente l'intero tessuto sociale cittadino.
Le stanze dei bambini uccisi nelle sparatorie scolastiche negli Stati Uniti: All the Empty Rooms racconta il vuoto lasciato dalle vittimeIl progetto è stato ideato dal giornalista televisivo americano Steve Hartman, volto storico di Cbs.