Modena in cinquemila abbracciano le vittime | Uniti nella paura

A Modena, circa cinquemila persone si sono riunite per abbracciare le vittime di un episodio recente, un gesto che ha raccolto molte emozioni. Durante l'incontro, un rappresentante ha detto che condividere il dolore aiuta ad affrontarlo e ha ricordato che ieri si è vissuto un momento difficile per la comunità. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la presenza di molti cittadini che hanno voluto mostrare solidarietà.

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