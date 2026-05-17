Modena il dibattito delirante sui social | Guardavano non hanno fatto niente

A Modena, sui social si è acceso un acceso scambio di commenti dopo un episodio avvenuto in via Emilia, dove un uomo ha investito otto persone con la sua vettura. Tra coloro colpiti, almeno due hanno subito l’amputazione di entrambe le gambe. La dinamica dell’accaduto è stata chiarita dalle autorità, ma le discussioni online hanno portato a commenti che hanno criticato la reazione dei passanti, con alcuni utenti che hanno scritto che avrebbero soltanto guardato senza intervenire.

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Salim El Koudri ha lanciato la sua Citroën C3 contro i passanti in via Emilia, a Modena, ferendo otto persone (di queste almeno due hanno subito l'amputazione di entrambe le gambe). L’uomo è stato fermato dopo aver tentato di fuggire armato di coltello.Oltre alla cronaca dell’attentato, sui social c'è chi si concentra su un dettaglio emerso dai video: due uomini in bicicletta si fermano davanti a un ferito a terra. Il primo riparte senza scendere, il secondo fotografa la scena col telefono e se ne va. Nessuno dei due presta soccorso. Apriti cielo. Mentre il dibattito sui social scorda l'eroismo di diversi modenesi presenti in quella maledetta strada mentre El Koudri tentava una strage (uno su tutti Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore), ecco che c'è chi prova a dare risposte a una domanda assurda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Modena, il dibattito (delirante) sui social: "Guardavano, non hanno fatto niente" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento IA e Veltroni: il dibattito su Claude scatena polemiche sui social? Punti chiave Come può un'intelligenza artificiale scatenare polemiche sulla percezione dell'età? Perché l'uso dell'IA in ufficio rischia di... Matrimonio sì o no? Il dibattito tra Giulia De Lellis e Tony Effe impazza sui socialGiulia De Lellis e Tony Effe sono al centro dell’attenzione per un tema che fa discutere: il matrimonio.