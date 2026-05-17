Modena gli occhi elettronici del 118 e quei secondi cruciali per salvare vite
A Modena, venerdì pomeriggio, un’auto ha investito diverse persone in una zona affollata, provocando ferite e panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti medici e infermieri del 118, che hanno prestato le prime cure alle vittime. Durante le operazioni di soccorso, sono stati utilizzati sistemi di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare eventuali testimoni. Non sono stati resi noti i nomi di coloro che hanno partecipato alle operazioni di assistenza.
Sono stati tanti, medici e infermieri rimasti anonimi, che a Modena hanno prestato i primi soccorsi alle persone rimaste ferite dall'auto di Salim El Koudri lanciata contro la folla venerdì pomeriggio. Sapevano cosa, erano esperti ma sapevano anche che trasmettere le informazioni giuste a chi dovrà attivare la macchina dei soccorsi può essere determinante in queste situazioni per salvare vite. Questione di secondi. E così gli smartphone di questi medici e infermieri che hanno voluto restare anonimi sono divenuti gli "occhi del 118" per capire di cosa era accaduto in realtà e di cosa avevano bisogno i feriti. "Abbiamo un sistema automatizzato... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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