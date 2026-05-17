Modena dramma stradale | una donna in rianimazione feriti diversi

A Modena si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto più veicoli, provocando diversi feriti. Una donna è attualmente in rianimazione, mentre altre persone sono state soccorse e portate in vari ospedali della zona. Le autorità stanno ancora valutando come siano state gestite le emergenze tra i diversi ospedali coinvolti. Le due donne operate all’ospedale di Baggiovara si trovano in condizioni considerate stabili, anche se le loro condizioni rimangono monitorate.

? Punti chiave Come sono state gestite le diverse emergenze tra i vari ospedali?. Quali sono le condizioni attuali delle due donne operate a Baggiovara?. Perché l'ospedale ha attivato un'equipe di psicologi per i familiari?. Chi sono i pazienti che hanno subito traumi cranici e ferite?.? In Breve Due donne di 69 e 53 anni operate a Baggiovara con prognosi riservata.. Uomo di 59 anni ricoverato a Baggiovara per trauma facciale per 30 giorni.. Tre pazienti dimessi al Policlinico di Modena tra cui una ventiduenne con trauma cranico.. Equipe di psicologi del Maggiore attivata per supporto ai familiari delle vittime.. A Modena una donna di 55 anni lotta per la sopravvivenza dopo un grave incidente che ha coinvolto anche il marito, entrambi ricoverati in rianimazione presso l’ospedale Maggiore di Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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