A Modena, la direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Baggiovara ha dichiarato che ci sono pazienti in pericolo di vita. La responsabile ha spiegato che la situazione nel reparto è critica e che alcuni pazienti necessitano di cure tempestive. La struttura ha segnalato un aumento di ricoveri e di richieste di supporto intensivo. Attualmente, non sono stati forniti dettagli su numeri specifici o cause precise di questa condizione.

Lesley De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Baggiovara, ha parlato delle condizioni dei pazienti ricoverati: “Abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono più gravi per il trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera e attualmente è sempre in condizioni critiche ma più stabile. L’altra paziente è uscita invece stamattina verso le 05:30 dopo aver subito un intervento chirurgico importante. La signora in questione, che ha una maggiore instabilità è e rimane sempre in condizioni critiche quindi la permanenza con noi in terapia intensiva sarà sicuramente lunga e le situazioni possono variare da un momento all’altro” ha aggiunto la dottoressa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, direttrice rianimazione di Baggiovara: "Pazienti in pericolo di vita"

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Modena, il bollettino medico: «Pazienti critici. Non è possibile fare previsioni»

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