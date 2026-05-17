A Modena si aggiornano le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell’incidente in cui un’auto ha investito diversi pedoni, provocando cinque feriti. Tra questi, una donna di 55 anni si trova in prognosi riservata e si trova in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato anche il marito, altrettanto ferito. Le autorità stanno investigando sull’accaduto, mentre i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona per le cure necessarie.

Lotta tra la vita e la morte una donna di 55 anni, fra i 5 feriti ancora ricoverati, curata all'ospedale Maggiore di Bologna insieme al marito, coetaneo. I coniugi - italiani - sono entrambi in rianimazione, le loro condizioni sono molto serie ma stabili. Lei ha riportato diversi traumi. Tre, invece, le persone ricoverate nell'ospedale modenese di Baggiovara: 2 donne gravi, una è quella a cui Samil El Koudri ha tranciato le gambe schiacciandola con l'auto contro la vetrina di un negozio. E' il bilancio del drammatico sabato pomeriggio vissuto ieri nel cuore dell'Emilia, dove il 31enne di origini marocchine Salim El Koudri si è lanciato sulla folla a bordo di un'auto a tutta velocità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, come stanno i feriti travolti dall'auto in corsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena, come stanno i feriti

Sullo stesso argomento

Modena, auto piomba sui passanti: 7 feriti, 4 in gravi condizioni: le immagini dei pedoni travoltiNel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna,...

Auto sulla folla a Modena, chi sono i feriti e come stanno: due hanno subito amputazioni alle gambeSono otto le persone finite in ospedale dopo essere state travolte dall’auto lanciata a tutta velocità sulla folla nel centro di Modena.

Come si stanno comportando i mass media sulla tentata strage a Modena? x.com

Auto sulla folla a Modena, chi sono i feriti e come stanno: due hanno subito amputazioni alle gambeChi sono e come stanno le persone ferite e ricoverate in ospedale dopo essere state falciate dall'auto lanciata sulla folla a Modena ... virgilio.it

Come stanno i feriti di Modena: ancora in pericolo di vita una 55enne. Amputate le gambe a una donnaAuto sulla folla a Modena, 8 persone portate in ospedale. L’aggiornamento del bollettino dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena ... ilrestodelcarlino.it

Custom Italia Modena Classic reddit