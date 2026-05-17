Modena Calenda | ‘sciacalli sfruttano la rabbia a scopo elettorale’

Commenti sui fatti di Modena, dove alcuni pedoni sono stati investiti e feriti gravemente dal 31enne Salim El Koudri, soggetto “psichiatrico”, con laurea in economia e patente di guida. Il coportavoce dei verdi, Angelo Bonelli chiede di “evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione politica e di fermare la corsa di chi prova a trasformare una tragedia in propaganda”. Carlo Calenda, leader di Azione accusa: “Vedo tanti sciacalli a due zampe cercare di sfruttare la rabbia per quanto accaduto per fini elettorali. Solidarietà ai feriti e gratitudine per chi ha fermato l’assassino”. Interviene anche il generale Roberto Vannacci, che coglie l’occasione per tornare a chiedere un decreto per la remigrazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sciacalli sfruttano la rapina in banca a Napoli per truffare gli anziani: si fingono carabinieri per rubare l’oroLa rapina da film nella banca di Napoli sta aprendo nuovi orizzonti della truffa: c'è chi si presenta agli anziani fingendo di indagare.

De Luca difende Cicala: “Basta sciacalli, è un attacco elettoraleCateno De Luca ha lanciato un durissimo attacco contro coloro che starebbero orchestrando una campagna di delegittimazione nei confronti di Roberto...