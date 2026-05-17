Mma Ronda Rousey vince per sottomissione in 17 e il telecronista impazzisce

Durante un evento di MMA all’Intuit Dome di Los Angeles, Ronda Rousey ha affrontato Gina Carano, dopo aver ripreso l’attività agonistica dopo nove anni di assenza. La lotta si è conclusa in appena 17 secondi, con Rousey che ha ottenuto una sottomissione. Il commentatore ha avuto una reazione molto vivace durante la trasmissione, sottolineando l’immediatezza della vittoria. La sfida tra le due campionesse storiche ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti all’arena e degli spettatori da casa.

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All’Intuit Dome di Los Angeles è andato in scena il confronto tra le due lottatrici più influenti nella storia delle MMA: Ronda Rousey, tornata a combattere dopo un’assenza di 9 anni, ha battuto Gina Carano in soli 17” per sottomissione. Guarda il momento della vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mma, Ronda Rousey vince per sottomissione in 17" e il telecronista impazzisce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ronda Rousey vs. Gina Carano | Trailer ufficiale | Netflix Italia Sullo stesso argomento Ronda Rousey contro Gina Carano si chiude in 17 secondi il ritorno delle due leggendeSabato sera il mondo delle MMA ha vissuto un autentico tuffo nel passato grazie alla sfida tra Ronda Rousey e Gina Carano, e l’ex WWE ha chiuso il... AEW: Qual è lo status di Ronda Rousey?Ormai è trascorsa una settimana dalla partecipazione a sorpresa di Ronda Rousey a AEW Revolution 2026 e in questi giorni in molti si sono interrogati... Ronda Rousey è stata fraintesa. reddit Who won Ronda Rousey vs. Gina Carano? Updated results for full 2026 MMA fight on NetflixRonda Rousey had a dangerous look in her eye stepping into the cage on Saturday night. In her return to MMA after a decade away, she took on another former star who was far removed from her last fight ... sportingnews.com MVP MMA results: Ronda Rousey wins in seconds; Nate Diaz falls to Mike PerryRonda Rousey fights Gina Carano and Nate Diaz and Junior dos Santos return to the fight game tonight. Follow along for live results and analysis. sports.yahoo.com