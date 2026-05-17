Miss Teen al Cambellotti | Non era a scopo di lucro Ma gli uffici richiederanno un' integrazione della rendicontazione
Il 15 marzo si è svolta una sfilata di moda presso il museo Cambellotti di Latina, organizzata da una persona fisica senza partita Iva. La partecipante principale, nota come Miss Teen, ha dichiarato che l’evento non aveva scopo di lucro. Gli uffici comunali hanno comunicato che chiederanno un’integrazione della rendicontazione relativa all’evento, che al momento risulta incompleta. La richiesta riguarda la documentazione finanziaria e amministrativa dell’organizzazione.
Sul caso della sfilata di moda svoltasi al museo Cambellotti di Latina il 15 marzo, gli uffici del Comune si sono detti disponibili a richiedere un’integrazione della rendicontazione agli organizzatrice, che era una persona fisica priva di partita Iva, e quindi l’evento poteva qualificarsi come. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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