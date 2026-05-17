Mir e Fernandez penalizzati nel GP di Catalogna! Bagnaia sale sul podio Bezzecchi guadagna altri punti

Durante il Gran Premio di Catalogna, Mir e Fernandez sono stati penalizzati, mentre Bagnaia è salito sul podio e Bezzecchi ha ottenuto altri punti in classifica. La gara, disputata sulla pista di Barcellona, ha coinvolto diversi piloti e ha visto alcuni cambiamenti nella posizione finale. I concorrenti hanno affrontato numerosi sorpassi e momenti di tensione, rendendo la corsa particolarmente combattuta e ricca di colpi di scena per gli spettatori presenti e quelli che seguono le gare da casa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui