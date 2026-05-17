Mir e Fernandez penalizzati nel GP di Catalogna! Bagnaia sale sul podio Bezzecchi guadagna altri punti
Durante il Gran Premio di Catalogna, Mir e Fernandez sono stati penalizzati, mentre Bagnaia è salito sul podio e Bezzecchi ha ottenuto altri punti in classifica. La gara, disputata sulla pista di Barcellona, ha coinvolto diversi piloti e ha visto alcuni cambiamenti nella posizione finale. I concorrenti hanno affrontato numerosi sorpassi e momenti di tensione, rendendo la corsa particolarmente combattuta e ricca di colpi di scena per gli spettatori presenti e quelli che seguono le gare da casa.
Una gara destinata, nel bene o nel male, a rimanere impressa nella memoria degli appassionati di MotoGP: quella di Barcellona. Non certo per motivi positivi. I numerosi incidenti che hanno caratterizzato la prova catalana della top class hanno infatti alimentato forti preoccupazioni, soprattutto alla luce di un aspetto ritenuto cruciale: la distanza eccessiva tra il punto di partenza e curva 1, che consente alle moto di arrivare alla prima staccata a velocità troppo elevate. In questo contesto, si è resa necessaria anche una vera e propria conta delle penalità, che ha finito per riscrivere parzialmente l’ordine d’arrivo e, di conseguenza, anche la classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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MotoGP, Joan Mir il migliore del warm-up in Catalogna. Bene Bezzecchi, Bagnaia e Martin fuori dalla top-10Archiviato il warm-up del GP di Catalogna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.