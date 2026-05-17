Un incidente stradale si è verificato ieri a Milano, coinvolgendo una coppia che attraversava sulle strisce pedonali. L'auto, secondo le prime ricostruzioni, ha travolto i due, causando la morte di lui e il ricovero in terapia intensiva per lei. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente, cercando di capire come il veicolo sia riuscito a colpire la coppia e perché il conducente non sia riuscito a frenare in tempo. Nessun’altra informazione sui responsabili è stata ancora comunicata.

? Domande chiave Come ha fatto l'auto a travolgere la coppia sulle strisce? Perché il conducente non è riuscito a frenare prima dell'impatto? Chi erano i due coniugi che guidavano la missione del Rifugio? Quali indagini stanno seguendo la polizia per ricostruire la dinamica??? In Breve Conducente di 60 anni in stato di shock trasportato all'ospedale di Sesto San Giovanni. Accidenti avvenuti sabato pomeriggio intorno alle ore 15 in viale Piero e Alberto Pirelli. Coppia statunitense . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, tragedia sulle strisce: lui muore, lei in terapia intensiva

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Milano, schianto taxi-moto in viale Mugello: morti due giovani

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