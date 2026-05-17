Milano si tinge di nerazzurro | la sfilata del pullman scoperto per il 21° Scudetto dell’Inter – VIDEO
A Milano, la celebrazione del 21° scudetto dell'Inter ha coinvolto numerosi tifosi che hanno assistito alla sfilata del pullman scoperto in centro città. La squadra ha partecipato alla parata, mentre le strade sono state colorate di nerazzurro. Sono stati mostrati momenti di festa con i giocatori e i supporter presenti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con molte persone raccolte lungo il percorso per rendere omaggio alla vittoria.
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