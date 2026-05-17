Milano festeggia il bis | addii e incertezze per i veterani nerazzurri

Milano si prepara a vivere un momento di transizione nel mondo del calcio, con diversi giocatori veterani dell’Inter che potrebbero lasciare la squadra a fine stagione. Tra questi, alcuni sono considerati punti di riferimento per il club e sono in scadenza di contratto. La possibile decisione di un noto centrocampista di ritirarsi potrebbe ridisegnare gli equilibri del reparto, mentre le trattative sono in corso per definire il futuro di vari elementi della rosa. La situazione crea incertezza tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui