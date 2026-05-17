Milano festeggia il bis | addii e incertezze per i veterani nerazzurri
Milano si prepara a vivere un momento di transizione nel mondo del calcio, con diversi giocatori veterani dell’Inter che potrebbero lasciare la squadra a fine stagione. Tra questi, alcuni sono considerati punti di riferimento per il club e sono in scadenza di contratto. La possibile decisione di un noto centrocampista di ritirarsi potrebbe ridisegnare gli equilibri del reparto, mentre le trattative sono in corso per definire il futuro di vari elementi della rosa. La situazione crea incertezza tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
? Punti chiave Chi sono i veterani che rischiano di lasciare Milano a giugno?. Come influirà il possibile ritiro di Mkhitaryan sul centrocampo nerazzurro?. Perché la cessione di Frattesi è diventata una priorità tecnica?. Quali sostituti cercherà la società per rimpiazzare la difesa esperta?.? In Breve Sommer, Darmian, Acerbi e De Vrij a fine contratto entro il 30 giugno.. Mkhitaryan valuta il ritiro dopo 37 anni dopo il pareggio contro il Verona.. Frattesi ha collezionato solo 552 minuti e 3 titolarità in 22 uscite.. Calhanoglu e Barella confermati per il ciclo 2026-27 dopo il bis.. Milano celebra il doppio trofeo di Serie A e Coppa Italia con un pareggio da 1-1 contro l’Hellas Verona, mentre il destino di alcuni veterani nerazzurri sembra ormai segnato dopo l’ultima esibizione al San Siro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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