Milan un baby rossonero sfida gli interisti durante la festa scudetto | il video del piccolo Eros è virale

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la celebrazione del tricolore, un bambino si è fatto notare tra i tifosi presenti a San Siro indossando una maglia del Milan. Un video che ritrae il ragazzino, di nome Eros, mentre si confronta con i supporter dell’Inter è diventato rapidamente virale sui social. L’immagine mostra il bambino mentre si fa strada tra la folla, attirando l’attenzione di chi lo riprende e condivide. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo un momento di entusiasmo tra i fan più giovani.

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Al termine della sfida contro il Verona, l'Inter ha dato il via alla festa per celebrare la vittoria del 21° scudetto della sua storia. La cerimonia è iniziata all'interno di San Siro, dove il capitano Lautaro Martinez ha alzato al cielo il tricolore nell'ultimo impegno casalingo stagionale della squadra di Christian Chivu. Tra i tanti tifosi interisti presenti al Meazza per festeggiare con la propria squadra, al centro dell'attenzione è finito un baby tifoso rossonero, ultimo baluardo di milanismo in una città che oggi (e sottolineiamo, soltanto oggi) si è tinta di nerazzurro. Il piccolo Eros si è preso la scena durante la festa nerazzurra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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