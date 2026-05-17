Durante la celebrazione del tricolore, un bambino si è fatto notare tra i tifosi presenti a San Siro indossando una maglia del Milan. Un video che ritrae il ragazzino, di nome Eros, mentre si confronta con i supporter dell’Inter è diventato rapidamente virale sui social. L’immagine mostra il bambino mentre si fa strada tra la folla, attirando l’attenzione di chi lo riprende e condivide. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo un momento di entusiasmo tra i fan più giovani.

Al termine della sfida contro il Verona, l'Inter ha dato il via alla festa per celebrare la vittoria del 21° scudetto della sua storia. La cerimonia è iniziata all'interno di San Siro, dove il capitano Lautaro Martinez ha alzato al cielo il tricolore nell'ultimo impegno casalingo stagionale della squadra di Christian Chivu. Tra i tanti tifosi interisti presenti al Meazza per festeggiare con la propria squadra, al centro dell'attenzione è finito un baby tifoso rossonero, ultimo baluardo di milanismo in una città che oggi (e sottolineiamo, soltanto oggi) si è tinta di nerazzurro. Il piccolo Eros si è preso la scena durante la festa nerazzurra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, un baby rossonero sfida gli interisti durante la festa scudetto: il video del piccolo Eros è virale

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