Nell'ultima giornata di campionato, la corsa alle qualificazioni per la Champions League si definisce con diverse possibilità ancora aperte. Le squadre coinvolte sono impegnate a raggiungere o mantenere le posizioni utili per l'accesso diretto o i playoff, a seconda dei punti ottenuti finora. Le combinazioni di risultati possibili sono molteplici, e ogni squadra deve affrontare le proprie sfide con attenzione per sperare di conquistare il pass europeo. La situazione resta molto incerta fino al fischio finale.

Ci siamo, manca solo l'ultimo turno di Serie A e la corsa Champions si sta delineando sempre di più. Al momento la classifica vede il Milan terzo a 70 punti a pari merito con la Roma. Seguono Como e Juventus a quota 68. Gli ultimi novanta minuti saranno decisivi: i rossoneri giocheranno a San Siro contro il Cagliari, i giallorossi andranno a Verona, la squadra di Fabregas farà visita alla Cremonese e i bianconeri saranno impegnati nel derby in trasferta contro il Torino. Se il Diavolo non dovesse vincere, entrerebbero in gioco gli scontri diretti e la classifica avulsa. Ecco, di seguito, tutti i calcoli fatti dalla nostra redazione per capire cosa può succedere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quanti punti mancano per la Champions? Tutti gli incastri possibili in vista dell’ultima giornata | PM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ora c'è il dato aritmetico: quanti punti mancano al Milan per la Champions

Sullo stesso argomento

Milan, quanti punti mancano per la qualificazione aritmetica in Champions? Ora il traguardo è davvero vicinoLa vittoria per 1-0 al 'Bentegodi' contro il Verona avvicina in modo concreto il Milan al grande obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League.

Leggi anche: Sfumato lo scudetto, il Milan fa i conti: quanti punti mancano per la qualificazione in Champions League?

Quanti punti mancano ora al Milan per qualificarsi aritmeticamente in ChampionsCon la vittoria per 1-2 contro il Genoa, quella del Como sul Parma e della Roma sulla Lazio e la contemporanea sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, al Milan basterebbe vincere contro il Cagl ... msn.com

L’Inter mette le mani sullo scudetto: quanti punti mancano e quando può arrivare matematicamenteL'Inter ha le mani sullo Scudetto. I festeggiamenti per il titolo numero 21, che sarà il terzo negli ultimi sei anni, si possono iniziare già ad organizzare. Quando mancano sei giornate alla fine dell ... fanpage.it