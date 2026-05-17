L'ultima giornata di campionato si avvicina e la qualificazione in Champions League del Milan dipende dai risultati delle squadre coinvolte. Attualmente, con un pareggio potrebbe essere sufficiente per ottenere il passaggio diretto, ma tutto dipende dagli esiti degli incontri in programma. Le combinazioni possibili sono molteplici e coinvolgono anche le posizioni delle rivali nella classifica. La situazione rimane aperta e ogni risultato potrebbe modificare gli scenari di accesso alla massima competizione europea.

Ci siamo, manca solo l'ultimo turno di Serie A e la corsa Champions si sta delineando sempre di più. Al momento la classifica vede il Milan terzo a 70 punti a pari merito con la Roma. Seguono Como e Juventus a quota 68. Gli ultimi novanta minuti saranno decisivi: i rossoneri giocheranno a San Siro contro il Cagliari, i giallorossi andranno a Verona, la squadra di Fabregas farà visita alla Cremonese e i bianconeri saranno impegnati nel derby in trasferta contro il Torino. Se il Diavolo non dovesse vincere, entrerebbero in gioco gli scontri diretti e la classifica avulsa. Ecco, di seguito, tutti i calcoli fatti dalla nostra redazione per capire cosa può succedere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, per la Champions può bastare un pareggio? Tutti gli incastri possibili in vista dell’ultima giornata

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