L'ex calciatore Ciro Ferrara ha commentato la vittoria del Milan contro il Genoa durante una trasmissione televisiva. Ferrara ha sottolineato che il risultato rappresenta un passo importante sia in termini di classifica che di fiducia per la squadra. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al Milan, che ora occupa una posizione rilevante nella graduatoria. Le sue parole si sono concentrate sull’impatto positivo di questo successo, senza fare riferimenti ad altri aspetti o interpretazioni.

Il Milan ha superato il Genoa per 2-1 nel match valido per la 37a e penultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Un risultato che permette ai rossoneri di avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo quarto posto: con una vittoria nell'ultima giornata contro il Cagliari, il Diavolo sarebbe aritmeticamente qualificato alla prossima edizione di Champions League. Al termine del match andato in scena al 'Ferraris', l'ex calciatore Ciro Ferrara è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per dare il suo punto di vista sulla vittoria dei rossoneri. Di seguito, un estratto del suo commento su Genoa-Milan. "Anche in una gara complicata come questa, nel primo tempo il Milan non aveva creato grandi opportunità e dava l'impressione che il Genoa avesse maggiormente il controllo del gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ferrara: “La vittoria contro il Genoa è importantissima per la classifica e per il Morale”

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