Migliaia di persone al presidio in piazza a Modena
Migliaia di persone si sono radunate in piazza a Modena per un presidio. Il presidente della Regione ha espresso vicinanza a chi si trova in condizioni critiche e alle famiglie coinvolte. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con partecipanti che hanno espresso solidarietà e preoccupazione attraverso cartelli e discorsi. La presenza numerosa ha attirato l’attenzione dell’intera città, mentre le autorità monitoravano l’evento per garantire ordine e sicurezza.
Il presidente della Regione Michele De Pascale: "Vicini a chi lotta tra la vita e la morte e ai familiari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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