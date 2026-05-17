Migliaia di persone al presidio in piazza a Modena

Migliaia di persone si sono radunate in piazza a Modena per un presidio. Il presidente della Regione ha espresso vicinanza a chi si trova in condizioni critiche e alle famiglie coinvolte. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con partecipanti che hanno espresso solidarietà e preoccupazione attraverso cartelli e discorsi. La presenza numerosa ha attirato l’attenzione dell’intera città, mentre le autorità monitoravano l’evento per garantire ordine e sicurezza.

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