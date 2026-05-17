Mezzetti | è stata una scena terribile

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Modena ha commentato pubblicamente una scena considerata terribile, rivolgendo le sue parole a una folla di migliaia di persone radunate in piazza Grande. Durante l'intervento, ha ringraziato le autorità e i cittadini presenti, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con la partecipazione di numerosi residenti che hanno assistito alle dichiarazioni del primo cittadino. La scena descritta ha suscitato reazioni tra la gente presente.

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Il sindaco di Modena parla in piazza Grande davanti a migliaia di persone. "Grazie alle istituzioni, ai soccorritori e ai medici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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