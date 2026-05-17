Meteo | Previsioni per lunedì 18 maggio

Per lunedì 18 maggio le previsioni indicano cieli prevalentemente poco nuvolosi, con alcune variazioni nel corso della giornata. Durante le ore centrali, si registrano addensamenti più intensi, che possono portare deboli precipitazioni. Le temperature sono in linea con i valori stagionali e non si prevedono variazioni significative nel corso della giornata. Le condizioni meteo sono quindi generalmente stabili, con qualche momento di instabilità nelle ore centrali.

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Meteo in Liguria, le previsioni per domenica 17 e lunedì 18 maggio

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