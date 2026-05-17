Meteo le previsioni in Campania per domenica 17 maggio 2026

Per domenica 17 maggio 2026, le previsioni meteo in Campania indicano condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con alcune zone che potrebbero sperimentare nuvolosità sparsa. Le temperature massime si attestano intorno ai 22-26 gradi, mentre le minime si aggirano tra i 12 e i 16 gradi. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, e i venti soffieranno generalmente deboli, provenienti dai quadranti meridionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 17 maggio maggio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2390m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 17 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Giovedì 07 maggio 2026 Sullo stesso argomento Meteo, le previsioni in Campania per domenica 3 maggio 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 3 maggio 2026. Meteo, le previsioni in Campania per domenica 10 maggio 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 10 maggio 2026. ATP/WTA Roma, le previsioni meteo di sabato: piove, ma il programma non sembra in pericolo x.com Quando inizio a fidarmi delle previsioni del tempo? reddit Meteo a Pavia, le previsioni per il weekend del 16 - 18 maggioPavia. Dopo giorni segnati da cielo chiuso, piogge e temperature sotto la media, a Pavia il fine settimana porta una fase più stabile. Il miglioramento è già evidente oggi, sabato 16 maggio, con cielo ... laprovinciapavese.gelocal.it Meteo Surf - Previsioni marine per gli spot italianiPrevisioni meteo speciali per il surf, spot e mappe mare, onde, venti. Il punto di riferimenti per i surfisti. ilmeteo.it