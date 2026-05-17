Meteo Genova e Liguria le previsioni per la settimana | quando torna la pioggia

Dopo una domenica caratterizzata da condizioni di sole, le previsioni meteo per la settimana indicano un aumento della variabilità atmosferica nella regione. Nei prossimi giorni si registreranno alcune precipitazioni sparse, prima di un miglioramento che dovrebbe riportare il cielo sereno nel giro di circa due giorni. La situazione interesserà diversi settori della Liguria, con variazioni che si susseguiranno nel corso della settimana. La pioggia dovrebbe tornare in alcune zone prima di un ritorno al tempo stabile.

Dopo una domenica di sole, la nuova settimana si apre all'insegna della variabilità, un breve passaggio in vista del ritorno del bel tempo già nel giro di un paio di giorni in tutti i settori della Liguria. Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo.Previsioni meteo Genova e Liguria lunedì 18. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Meteo in Liguria, ecco le previsioni per il fine settimana

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