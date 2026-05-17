Messa in tv 17 maggio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Da tpi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 maggio 2026 verrà trasmessa in televisione una messa che potrà essere seguita su Rai 1 e Canale 5. La trasmissione sarà visibile in diretta streaming e in differita sui canali principali. Sono previsti due orari di messa, con dettagli specifici su luogo e orari di trasmissione sia sui canali televisivi tradizionali che sulle piattaforme online. La programmazione e le modalità di visione saranno comunicate nelle fasce orarie stabilite.

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, diretta, programma, canale, a che ora Dove vedere la Messa in tv oggi, 17 maggio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 17 maggio. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 17 maggio 2026, alle ore 11 in diretta dalla Chiesa di San Francesco in Gubbio, Perugia. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

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