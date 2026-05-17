Meret il Napoli torna ad avere un portiere

Dopo un breve periodo senza il suo portiere titolare, il Napoli ha reinserito Alex Meret tra i pali nella partita contro Pisa. La sua presenza si è notata soprattutto nel finale del primo tempo, quando la squadra ha cercato di difendersi e di evitare il gol avversario. I primi 45 minuti si sono conclusi con il Napoli avanti di due reti, prima di passare alla ripresa con Meret in campo. La gara si è svolta con il portiere a disposizione della formazione partenopea.

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Con Alex Meret in campo a Pisa, il Napoli torna ad avere un portiere tra i pali. E si è visto nel finale del primo tempo, quando il Napoli ce l’ha messa tutta per prendere gol e rovinare quanto di buono fatto nei primi 45 minuti che si sono chiusi con gli azzurri in vantaggio per 2-0. Ma è arrivata la solita amnesia, una di quelle amnesie che hanno certificato l’uscita del Napoli dalla lotta scudetto. Su clamoroso strafalcione di Buongiorno, l’ennesimo della stagione: un buco da dilettante in area di rigore e il Pisa si è ritrovato da pochi metri a tu per tu con Meret. Stojilkovic solo soletto, libero di segnare il 2-1. Ma oggi il Napoli ha un portiere tra i pali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Meret, il Napoli torna ad avere un portiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LUKAKU salva il Napoli all'ultimo respiro! Verona-Napoli 1-2 | SerieAEnilive | DAZN Highlights Sullo stesso argomento Leggi anche: Portiere Napoli, Tzolakis e Atubolu per il dopo Meret Napoli, Meret verso l’addio: “Il Tottenham pensa al portiere azzurro”Napoli, Meret verso l’addio: “Il Tottenham pensa al portiere azzurro”"> Il futuro di Alex Meret sembra sempre più lontano da Napoli. XI PISA: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic XI NAPOLI: Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Mctominay, Lobotka, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. #SerieA x.com Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali: Meret titolare, De Bruyne parte dalla panchinaLe scelte di Hiljemark e Conte per la sfida dell’Arena Garibaldi. Il Napoli cerca il punto decisivo per blindare il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions League ... napolitoday.it Meret-Napoli, futuro incerto: Juventus e Inter vigilanoForzAzzurri.net - Meret-Napoli, futuro incerto: Juventus e Inter vigilano Il futuro di Alex Meret torna in discussione. Il portiere del Napoli ha vissuto una stagione non ... forzazzurri.net