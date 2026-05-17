Memo | il Terzo settore può rilanciare la democrazia nel Sud Italia
Il Terzo settore nel Sud Italia si trova di fronte a una sfida importante: superare le logiche assistenzialistiche e rafforzare il proprio ruolo come attore di sviluppo. Le organizzazioni non profit operano in diversi ambiti, tra cui educazione, welfare e socialità, ma spesso incontrano difficoltà legate alla mancanza di risorse e di una rete di collaborazioni stabile. Nel frattempo, i partiti politici continuano a registrare una perdita di consenso tra i cittadini, che si traduce in una distanza crescente tra istituzioni e comunità locali.
? Domande chiave Come può il Terzo settore superare l'assistenzialismo nel Sud Italia?. Perché i partiti politici hanno perso il contatto con la cittadinanza?. Cosa distingue il nuovo modello di sviluppo dalle vecchie cattedrali nel deserto?. Come possono le associazioni influenzare le decisioni pubbliche senza sostituire lo Stato?.? In Breve Esperienza formativa di Memo nella Milano del 1972 presso il Partito Comunista Italiano.. Collaborazione con Pietro Ingrao e Giuseppe Cotturri nel Centro per la riforma dello stato.. Attività di Memo in Puglia dal 1996 per la nascita dei Centri servizi volontariato.. Fallimento della politica post-riforma agraria del 1950 tra tecnocrazia e assistenzialismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
El niño que volvió del pasado para tomar el control del imperio familia
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