Memo | il Terzo settore può rilanciare la democrazia nel Sud Italia

Il Terzo settore nel Sud Italia si trova di fronte a una sfida importante: superare le logiche assistenzialistiche e rafforzare il proprio ruolo come attore di sviluppo. Le organizzazioni non profit operano in diversi ambiti, tra cui educazione, welfare e socialità, ma spesso incontrano difficoltà legate alla mancanza di risorse e di una rete di collaborazioni stabile. Nel frattempo, i partiti politici continuano a registrare una perdita di consenso tra i cittadini, che si traduce in una distanza crescente tra istituzioni e comunità locali.

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