Meloni | Dobbiamo assicurarci che l’Iran non possa dotarsi dell’arma nucleare

Il governo ha dichiarato l’impegno a impedire all’Iran di sviluppare armi nucleari, sottolineando la necessità di fermare la crescita di una potenziale minaccia per le nazioni della regione e oltre. La posizione è stata espressa in risposta alle preoccupazioni internazionali riguardo alle attività nucleari del paese, con l’obiettivo di garantire che non vengano sfruttati programmi per scopi militari. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali misure specifiche in programma.

“Dobbiamo assicurarci che l’Iran non possa dotarsi dell’arma nucleare e cessi di essere una minaccia nei confronti delle nazioni vicine, e non solo. Gli attacchi del regime iraniano, che sono arrivati a colpire persino Cipro e quindi l’Europa, dimostrano che un Iran dotato dell’arma nucleare, associato ad una capacità missilistica ad ampio raggio, è un rischio che nessuno di noi può permettersi di correre”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, nel suo intervento allo Europe Gulf Forum, a Navarino, in Grecia “Noi europei – ha aggiunto – non siamo stati gli unici a prendere coscienza delle nostre vulnerabilità quando gli shock hanno colpito il sistema internazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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