Meloni alla Ue | deroga al Patto per l’energia Replica | posizione non cambia

La premier ha inviato una lettera alla presidente dell’Unione Europea chiedendo che la deroga al Patto di stabilità venga estesa, oltre che alla difesa, anche alla gestione della crisi energetica. La richiesta si basa sulla necessità di affrontare le difficoltà legate ai rincari energetici e alle sfide economiche. La risposta dell’UE è stata che la posizione dell’Unione non si modifica e che, al momento, non sono previsti cambiamenti alle regole esistenti.

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La deroga al Patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per la crisi energetica. È la richiesta della premier Giorgia Meloni espressa in una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La replica di Bruxelles, nell’immediato, non lascia spazio a concessioni: la posizione non cambia, no a deroghe al Patto per le spese sull’energia. «L’Italia - sottolinea la premier - ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della “National escape clause” già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni alla Ue: deroga al Patto per l’energia. Replica: posizione non cambia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meloni a von der Leyen: deroga al Patto va estesa a energiaLa deroga al Patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per crisi energitca. Meloni a von der Leyen: la deroga al Patto va estesa all’energiaLa deroga al Patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per crisi energitca. Meloni chiede la grazia alla Ue sulle spese energetiche. Giorgetti: Pronti a chiedere la deroga come per la Difesa. Di @ferrarailgrasso x.com Meloni scrive a von der Leyen: Deroga al Patto di stabilità sia estesa all'energiaLa premier chiede all’Ue di estendere la deroga al Patto di stabilità anche alle spese contro la crisi energetica, oltre che a quelle per la ... huffingtonpost.it Energia, Meloni a Von der Leyen: Estendere deroga a Patto per fronteggiare crisi o dura ricorso a SafeL’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie ... lapresse.it