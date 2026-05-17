Meloni a Von der Leyen | ‘La crisi energetica va trattata come la difesa’

La premier italiana ha incontrato la presidente della Commissione europea per discutere delle misure contro il caro energia. Durante l'incontro, ha richiesto di estendere l'attuale deroga al Patto di stabilità anche alle iniziative volte a fronteggiare la crisi energetica, sottolineando il rischio di un nuovo shock economico per famiglie e imprese. La discussione si inserisce nel quadro delle politiche europee per affrontare le difficoltà legate all'aumento dei prezzi dell'energia.

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