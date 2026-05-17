Meloni a Von der Leyen | ‘La crisi energetica va trattata come la difesa’
La premier italiana ha incontrato la presidente della Commissione europea per discutere delle misure contro il caro energia. Durante l'incontro, ha richiesto di estendere l'attuale deroga al Patto di stabilità anche alle iniziative volte a fronteggiare la crisi energetica, sottolineando il rischio di un nuovo shock economico per famiglie e imprese. La discussione si inserisce nel quadro delle politiche europee per affrontare le difficoltà legate all'aumento dei prezzi dell'energia.
La premier Meloni chiede all’Ue di estendere la deroga al Patto di stabilità anche alle misure contro il caro energia: “Famiglie e imprese rischiano un nuovo shock economico” La presidente del Consiglio,Giorgia Melonitorna a chiedere maggioreflessibilitàall’Unione Europea sulfronte energetico. In una lettera inviata alla presidente della CommissioneUrsula von der Leyen, la premier italiana propone di estendere laNational Escape Clausegià prevista per le spese militari e di difesa anche agli investimenti necessari per affrontare l’emergenza energetica. Secondo Meloni, l’attuale scenario internazionale impone unarisposta straordinarianon solo sul piano della sicurezza militare ma anche su quello economico e sociale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Von der Leyen esorta lUE a puntare sullindipendenza energetica durante la crisi con lIran
Sullo stesso argomento
Meloni a von der Leyen: la deroga al Patto per la difesa va estesa all’energia«L’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della “National escape clause” già prevista per le spese di difesa...
Crisi energetica, l’Ue pronta a lanciare il piano elettrificazione. Von der Leyen detta la lineaStrasburgo, 29 aprile 2026 – Le conseguenze della guerra in Iran rischiano di pesare sull’Europa “per mesi o addirittura anni”, trasformando la crisi...
Il tour europeo di Modi prevede una tappa domenica in Svezia, dove incontrerà Ursula von der Leyen, e si concluderà in Italia il 20 maggio con la premier Giorgia Meloni. #EuropeNews l.euronews.com/savr x.com
Il tour europeo di Modi prevede una tappa domenica in Svezia, dove incontrerà Ursula von der Leyen, e si concluderà in Italia il 20 maggio con la premier Giorgia Meloni. #EuropeNews - Facebook facebook
Von Der Leyen domina Bruxelles, ma il suo piano per l'UE è in difficoltà reddit
Meloni e la lettera a von der Leyen: Estendere all'energia la deroga al Patto di Stabilità sulla difesaLa premier: Sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste ... roma.corriere.it
Meloni scrive a von der Leyen: Deroga al Patto di stabilità sia estesa all'energiaLa premier chiede all’Ue di estendere la deroga al Patto di stabilità anche alle spese contro la crisi energetica, oltre che a quelle per la ... huffingtonpost.it