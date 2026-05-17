Medaglia al valor civile ai cittadini che hanno bloccato l' investitore a Modena

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, alcuni cittadini hanno preso provvedimenti per bloccare un uomo che aveva travolto e ferito con l’auto diversi passanti. Per il loro intervento sono stati riconosciuti con una medaglia al valor civile, conferita per aver agito in modo immediato e deciso. L’episodio si è verificato nel centro della città, dove l’autore dell’incidente è stato fermato dai cittadini prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La premiazione avviene in un momento in cui si rafforza l’attenzione sulla sicurezza urbana.

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Una medaglia al valor civile a chi è intervenuto per bloccare l'uomo che ha travolto e ferito con l'auto alcuni passanti a Modena. A chiederlo, in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nella lettera, il. 🔗 Leggi su Today.it

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