Il Napoli di Antonio Conte ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League con due turni di anticipo, dopo aver battuto il Pisa con un punteggio di 3-0 all’Arena Garibaldi. La squadra ha segnato tre gol, con un gol di McTominay e due di Hojlund, consolidando la posizione in classifica e lasciando poco spazio ai dubbi sulla qualificazione. La vittoria rappresenta il risultato finale di una partita giocata senza particolari problemi, con il Napoli che ha mantenuto il controllo dell’incontro dall’inizio alla fine.

Tempo di lettura: 2 minuti Missione compiuta per il Napoli di Antonio Conte, che espugna l’Arena Garibaldi con un netto 3-0 sul Pisa e conquista con un turno d’anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria mai realmente in discussione per gli azzurri, superiori sotto ogni aspetto contro una squadra toscana già retrocessa e apparsa scarica sia fisicamente che mentalmente. La formazione partenopea, consapevole dell’importanza della posta in palio, ha gestito il match con maturità e senza forzare i ritmi. Dopo una fase iniziale di controllo, il vantaggio arriva al 21’: Scott McTominay finalizza una bella azione corale con un preciso diagonale dal limite che si insacca nell’angolo basso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - McTominay, Rrahmani e Hojlund: il Napoli vola in Champions con un tris al Pisa

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Conte Vola in Champions | PISA-NAPOLI 0-3 | HIGHLIGHTS | SERIE A ENILIVE 2025/26

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