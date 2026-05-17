Mattarella premia Sinner agli Internazionali di Tennis

Il presidente della Repubblica ha consegnato un premio a Jannik Sinner dopo la vittoria agli Internazionali di Tennis al Foro Italico. Sinner ha battuto gli avversari in finale e ha conquistato il titolo 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta. L’evento si è svolto il 17 maggio 2026 a Roma, durante la cerimonia ufficiale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il tennis italiano, con il giovane atleta che ha ricevuto il riconoscimento in presenza di pubblico e autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2026 Jannik Sinner, vince al Foro Italico gli Internazionali di Tennis 50 anni dopo Adriano Panatta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla finale degli Internazionali di Tennis a Roma. Il Presidente ha seguito la partita dalla tribuna autorita', accolto al suo arrivo da un lungo applauso del pubblico. Al termine della partita Mattarella, accompagnato da Adriano Panatta, ha consegnato il trofeo a Sinner. Adriano Panatta è stato l'ultimo vincitore italiano nel singolare maschile 50 anni prima. Numerose le personalita' presenti al Foro Italico a Roma. Il Presidente Mattarella è tornato al Foro Italico un anno dopo la vittoria di Jasmine Paolini nella sifda femminile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella premia Sinner agli Internazionali di Tennis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mattarella premia Sinner agli Internazionali di Tennis Sullo stesso argomento Tennis – Sinner sale agli internazionali: l’Italia sogna in grandeSinner cerca il primo titolo in casa La prossima settimana, Roma, si prepara ad accogliere i tennisti più forti del mondo. Sinner trionfa agli Internazionali di Roma: 50 anni dopo Panatta. Battuto Ruud in due set davanti a MattarellaROMA – Trionfo! Ultima palla buona, poi Jannik Sinner sfodera un sorriso a spacca bocca: conquista gli Internazionali di Roma, primo italiano a... Mattarella premia Sinner agli Internazionali di TennisJannik Sinner, vince al Foro Italico gli Internazionali di Tennis 50 anni dopo Adriano Panatta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla finale degli Internazionali di Tennis ... ilgiornale.it Sinner re di Roma, trionfo davanti a Mattarella. I big della politica esultanoLeggendario! scrive Giorgia Meloni sui social. Matteo Salvini parla di orgoglio azzurro, mentre Antonio Tajani celebra un successo storico per il tennis italiano ... adnkronos.com