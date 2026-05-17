Mattarella e Meloni all' ospedale di Modena

Il presidente della Repubblica e la premier sono stati presenti all'ospedale civile di Baggiovara di Modena, dove hanno incontrato l’equipe di medici che si occupa dei feriti. La visita è avvenuta in un momento in cui si trovavano in città e si sono recati nel nosocomio per visitare i pazienti e parlare con il personale medico. La presenza delle autorità si è svolta senza comunicati ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato, insieme alla premier Giorgia Meloni, all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che ha in cura i feriti. "Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli - ha aggiunto il Capo dello Stato - di ciò che fate ogni giorno. Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Mattarella e Meloni lasciano l'ospedale di Modena

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