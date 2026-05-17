Mattarella e Meloni a Modena per visitare i feriti
I presidenti sono arrivati a Modena per visitare i feriti dell'incidente avvenuto pochi giorni fa. Sono stati accolti con applausi e ringraziamenti da parte del personale medico e dei presenti all’ospedale di Baggiovara. La visita si è svolta in un momento di attenzione e solidarietà, con il personale sanitario che ha mostrato i pazienti e fornito aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. La presenza dei due leader ha attirato l’attenzione di media e cittadini presenti sul posto.
I due presidenti accolti da applausi e ringraziamenti all'ospedale di Baggiovara, dopo il tragico sabato in centro a Modena . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Auto su pedoni, Mattarella e Meloni a Modena e Bologna
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#Mattarella e #Meloni sono arrivati poco fa all'aeroporto di #Bologna. Insieme visiteranno i feriti prima a #Modena, poi all'Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano x.com
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