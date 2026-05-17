Mattarella e Meloni a Bologna | video
Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono stati a Bologna, visitando l'ospedale Maggiore. La visita si è svolta in mattinata e ha visto i due leader incontrare il personale sanitario e visitare alcune aree dell’ospedale. In un video diffuso, si vedono le conversazioni tra i due e alcuni operatori sanitari. La visita si inserisce in un momento di attenzione generale sui servizi sanitari e sul loro funzionamento.
Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio all'ospedale Maggiore di Bologna per visitare le persone falciate in centro a Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Auto su pedoni, Mattarella e Meloni a Modena e Bologna
Sullo stesso argomento
Orrore a Modena. Mattarella e Meloni atterrati a Bologna per portare cordoglioL’incidente causato ieri dall’auto che si è scagliata improvvisamente contro i passanti aModena, ha coinvoltosette persone, di cuiquattro sono...
Mattarella e Meloni in visita ai feriti di Modena ricoverati a Bologna e BaggiovaraIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi sarà a Modena e Bologna per far visita ai feriti del grave episodio avvenuto ieri, quando Salim...
Terrore a Modena: otto feriti, quattro gravi. Meloni e Mattarella hanno espresso subito vicinanza alle vittime e alla città, ringraziando cittadini e Forze dell’ordine. Indagini in corso: prudenza, ma l’auto usata come arma richiama ferite già viste in Europa da parte x.com
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato all'ospedale di Modena - insieme al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - l'equipe di medici che ha in cura i feriti del tragico investimento di ieri. Grazie per quello che fate in questa circostan - Facebook facebook
Auto su pedoni, Mattarella e Meloni a Modena e Bologna(LaPresse) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti dell’attacco compiuto ieri da Salim El Koudri, 31 anni, che ha travolto in ... ilmessaggero.it
Auto sulla folla a Modena, Mattarella e Meloni visitano i feriti in ospedaleRoma, 17 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnati dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti e dal governatore dell’Emi ... askanews.it