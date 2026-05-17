Mattarella e Meloni a Bologna | video

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono stati a Bologna, visitando l'ospedale Maggiore. La visita si è svolta in mattinata e ha visto i due leader incontrare il personale sanitario e visitare alcune aree dell’ospedale. In un video diffuso, si vedono le conversazioni tra i due e alcuni operatori sanitari. La visita si inserisce in un momento di attenzione generale sui servizi sanitari e sul loro funzionamento.

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Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio all'ospedale Maggiore di Bologna per visitare le persone falciate in centro a Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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