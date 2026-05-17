A Matera, i Lions stanno organizzando uno screening gratuito dedicato alla salute del cuore presso una parrocchia della città. L’evento mira a sensibilizzare la popolazione sui rischi cardiovascolari e sulla prevenzione. Tra le questioni sollevate, si evidenzia come i sintomi di un infarto possano presentarsi diversamente nelle donne rispetto agli uomini. Inoltre, si segnala che circa una donna su tre arriva in ritardo al pronto soccorso dopo aver avvertito i sintomi.

? Domande chiave Come possono i sintomi femminili differire da quelli maschili in caso di infarto?. Perché una donna su tre arriva in ritardo al pronto soccorso?. Quali esami specifici sono stati offerti gratuitamente ai cittadini di Matera?. Come può la sinergia tra Lions e medici ridurre i rischi cardiaci?.? In Breve Partecipazione di Francesca Lacalamita, Roberto Di Polito, Imma Brucoli e Carmen Cornacchia.. Esami effettuati includono pressione, glicemia, saturazione e elettrocardiogramma in Parrocchia Maria Santissima Addolorata.. Oltre una donna su tre arriva tardiva al pronto soccorso per sintomi diversi.. Collaborazione tra Lions, AILD e medici dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, screening gratuiti per il cuore: i Lions al lavoro in parrocchia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Screening gratuiti e prevenzione, il Lions Day arriva a LampedusaSarà Lampedusa una delle tappe più significative del Lions Day in Sicilia, con una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute.

Leggi anche: Screening gratuiti e solidarietà: numeri record per il ‘Lions day’

Screening gratuito per la prevenzione cardiovascolare a MateraDomenica 17 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso i locali della Parrocchia Maria SS.ma Addolorata sita in Viale delle Nazioni Unite, 53, i Lions materani hanno organizzato una serie di visite ... lasiritide.it

Matera, Lions in campo per la prevenzione cardiovascolare: screening gratuiti alla Parrocchia AddolorataA Matera una giornata di screening gratuiti promossa dai Lions per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. trmtv.it