Il Benevento ha concluso la stagione con una vittoria significativa al Menti di Vicenza, che ha garantito loro anche la Supercoppa. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra ospite, portando a casa un trofeo importante. La vittoria si inserisce in un’annata che è stata definita da molti come positiva, grazie anche a questa conquista finale. La squadra ha dimostrato determinazione e capacità di reagire, chiudendo così un ciclo sportivo con un risultato che resterà nella memoria.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La rotonda vittoria al Menti di Vicenza ha regalato al Benevento anche la Supercoppa. Una stagione favolosa si è chiusa in bellezza e il trofeo conquistato in Veneto è il suggello ad un’annata che ha regalato alla Città emozioni indimenticabili”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Complimenti al patron Vigorito, a mister Floro Flores e ai calciatori: hanno dato lustro a Benevento. L’anno prossimo ci attende un’entusiasmante avventura nella cadetteria”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Stagione favolosa chiusa in bellezza, Supercoppa splendido suggello”

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